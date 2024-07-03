الجهاد الإسلامي تبارك عملية كرمئيل

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

علقت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، على عملية المجمع التجاري في مدينة كرمئيل شمالي إسرائيل، معلنة مباركتها للعملية التي تم فيها طعن اثنين من جنود الجيش الإسرائيلي.

وقالت الجهاد الإسلامي في بيانها، "نبارك العملية البطولية في كرمئيل ونؤكد أن المقاومة هي خيار شعبنا لطرد الغزاة ومواجهة الإبادة".

وأعلنت القوات الإسرائيلية، مقتل أحد مصابي عملية كرمئيل عقب إصابته بجروح خطرة في العملية التي وقعت في المجمع التجاري.

وقتلت قوات الشرطة الإسرائيلية منفذ العملية في موقع الهجوم، واعتقلت جميع أفراد عائلته.