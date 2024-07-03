شكر واعتذار.. وداع مؤثر لنائب محافظ البحيرة السابق للمواطنين والعاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

ودعت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة السابق، أهالي المحافظة في تدوينة شكرت خلالها القيادة السياسية على إتاحة الفرصة لها كمسؤول سابق.

وكتبت بلبع على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله على الشرف الذي حصلت عليه بالتواجد والتكليف بالخدمة العامة لخدمة المواطنين كنائب محافظ البحيرة، تجربة مختلفة وثرية جداً بالخبرات".

وأضافت بلبع: "شكراً جزيلاً للقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعطاء الفرصة للشباب خاصة المرأة، شكراً جزيلاً للدكتور مصطفى مدبولي تشرفت بالعمل تحت رئاسة سيادتك للحكومة المصرية وبالتوفيق لحضرتك في القادم ومع الزملاء الأفاضل، شكراً للقيادات التنفيذية بمحافظة البحيرة، شكراً للمواطنين وسكان المحافظة وخالص اعتذاري عن أي تقصير".

واختتمت النائب السابق للمحافظ تدوينتها: تشرفت بكم جميعاً وبسم الله، بإذن الله أبدأ فصل جديد في حياتي العملية والعلمية لخدمة الوطن وتنمية المجتمع وبإذن الله مصر دائماً في تقدم وازدهار".