وفاة فتاة سقط عليها جدار في مصنع طوب بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الأربعاء، بعد سقوط جدار عليها، أثناء تواجدها داخل كانتين بأحد مصانع الطوب، بقرية النصارية التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد، بورود بلاغ بمصرع ربة منزل، إثر سقوط جدار الكانتين عليها، بأحد مصانع الطوب بقرية النصارية.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وفاة ربة منزل تدعى إنجي علي بسيوني، 25 عاما، مقيمة بعزبة يحيي، كانت مستأجرة كانتين داخل أحد مصانع الطوب بقرية النصارية، وأثناء قيامها بعملها، سقط عليها جدار الكانتين، مما أسفر عن وفاتها.

جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات حيال الواقعة.