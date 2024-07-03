لوموند: صعود اليمين الفرنسي المتطرف يُحيي الهوس القديم باستهداف المُجنسين

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (بي بي سي)

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية اليسارية، افتتاحية هاجمت فيها من سمّتهم "ورثة تاريخ سياسي طويل من معاداة الجمهورية " التي ستحكم فرنسا قاصدةً "أحزاب اليمين" المتقدّمة في الانتخابات، وتقول إن ذلك يستدعي مراجعة جوهرية لتسلسل الأولويات، وفي أعلى مراتبها يأتي الدفاع عن المبادئ الموروثة من الثورة الفرنسية.

وتشير الصحيفة في ذلك، إلى خطط الحزب الوطني للتمييز ضد المواطنين مزدوجي الجنسية، وإلغاء الحق في الجنسية للأشخاص المولودين في فرنسا.

وتتابع الصحيفة بالقول إنَّ الوعد بمنع مزدوجي الجنسية من تولي بعض الوظائف الحكومية يحيي هوس اليمين المتطرف القديم بـ "الفرنسيين الزائفين"، والذي أدى، من حركة شارل موراس الملكية إلى حكومة فيشي، إلى تأجيج الكراهية ضد اليهود، ووصفهم بأنهم "غير قابلين للاندماج" والضغط من أجل اتخاذ تدابير "لنزع الجنسية" عنهم.

واليوم، - وفق الصحيفة - يستهدف هذا الهوس الفرنسيين من ذوي الثقافة أو الدين الإسلامي، والذين يتهمهم اليمين بأنهم "فرنسيون على الورق ومشكوك في ولائهم".

وترى الصحيفة أن ملاحقة مزدوجي الجنسية، "تُعد مسيئة وعبثية من وجهة نظر اقتصادية وثقافية وأمنية ودبلوماسية"، وتشكل أيضاً تمييزاً غير دستوري بين المواطنين الفرنسيين، كذلك التقييد الذي يستهدف الحق في المواطنة لأي شخص يولد في فرنسا، حيث تم ترسيخ هذا المبدأ في الدستور الفرنسي منذ عام 1791، ولم ترغب حتى حكومة فيشي، التشكيك فيه.