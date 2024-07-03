دول الناتو ترفض خطة متعددة السنوات لدعم أوكرانيا ماليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

أفادت معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأربعاء، بأن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج لم يتمكن من إقناع الدول الأعضاء بأن تلتزم بتعهد متعدد السنوات لدعم أوكرانيا ماليا.

وقررت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إرسال مبعوث خاص إلى كييف، مما يعزز الوجود المدني للتحالف الدفاعي الغربي في أوكرانيا، حسبما أكد متحدث باسم الحلف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وسيتم تكليف المسؤول رفيع المستوى بتنسيق الدعم السياسي والعملي للحلف على الأرض بينما تواصل أوكرانيا الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل.