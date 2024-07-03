إصابة شخصين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

أصيب شخصان في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، سيارة على طريق الحوش شرق مدينة "صور" في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق الحوش شرق مدينة صور، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان استهداف السيارة في منطقة الحوش -صور ونقلت اصابتين.

وانفجرت طائرة "درون" إسرائيلية مفخخة فوق ساحة بلدة "الطيبة" في جنوب لبنان، من دون وقوع إصابات.

واستهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية منزلاً قرب الجدار في بلدة " كفركلا" في جنوب لبنان بقذيفة مباشرة، وتعرضت البلدة المذكورة لقصف مدفعي إسرائيلي فجر اليوم.

وأطلقت دبابة "ميركافا" إسرائيلية قذائف مباشرة باتجاه أطراف بلدة "مارون الراس" في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة، وألقت القوات الإسرائيلية ست قذائف ضوئية في أجواء أطراف البلدة المذكورة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة، وتهدد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان.