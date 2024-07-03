شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أداء اليمين الدستورية.. تعرف على مهام رئيس الحكومة وفقا للدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى مباشرة عملها عقب أداء اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام رئيس الجمهورية، وقد حدد الدستور مهام رئيس الحكومة فيما يلى:



1- يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه، وذلك طبقا للمادة 170 من الدستور.

2- طبقا للمادة 171 من الدستور يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

3- يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك طبقا للمادة 172.

4- يقدم إلى مجلس النواب بيان بأسباب إعلان حالة الطوارئ التى يعلنها رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

5- إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء طبقا للمادة 160.



وتنص المادة 146 من الدستور على:

يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.