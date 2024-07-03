شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يهنئ أعضاءه المكلفين بحقائب وزارية في الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتهنئة لقامات التحالف من أعضاء اللجنة التأسيسية وأعضاء مجلس الأمناء لثقة القيادة السياسية فيهم وتكليفهم بحقائب وزارية هامة ومؤثرة في التشكيل الوزاري الجديد.

وأشار التحالف الوطنى الى أنه تم تعيين كلاً من:

- الدكتورة مايا مرسي - عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، وزيرة للتضامن الاجتماعي.

- المستشار محمود فوزي - المستشار القانوني للتحالف الوطني، وزيراً للمجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

- ⁠الدكتور أسامة الأزهري - عضو اللجنة التأسيسية للتحالف، وزيراً للأوقاف.

- ⁠ النائبة مارجريت صاروفيم - عضو مجلس أمناء التحالف وعضو المكتب التنفيذي، نائباً لوزيرة التضامن الاجتماعي.

وذكر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى :"إذ نهنئ سيادتهم جميعًا بثقة القيادة السياسية في خبراتهم وكفائتهم ونتمنى لسيادتهم التوفيق والسداد لما فيه الخير والصالح لوطننا الحبيب".