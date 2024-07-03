شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشيوخ": الدراسات البرلمانية تحظى بمردود رائع والمجلس به "كنوز" والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن الدراسات البرلمانية وما تضمنه من توصيات سيتم رفعها إلي رئيس الجمهورية، كان انعكاسها ومردودها أكثر من رائع، وهناك تجاوب وتوجيهات للحكومة وكافة الوزراء، وبعض التأشيرات لكل وزير علي حدة فيما يخصه حولها.

وأشار "عبد الرازق" في الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، إلي استجابة الحكومة وتفاعلها بشكل وصفه بـ"العظيم".

وفي سياق متصل، لفت رئيس مجلس الشيوخ إلي ما يتميز به التشكيل الحالي للمجلس من قامات وخبرات، قائلا: "هناك كنوز في هذا المجلس لهذا البلد"، وضرب عبد الرازق مثالا بموقف دير مدير مكتبة الإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ الدكتور أحمد زايد، بفتح المكتبة لآلاف الطلاب من الثانوية العامة وتوفير الأماكن لهم واحتضانهم بعقلية وقلب لا يصدر إلا من رجل دولة.

جدير بالذكر، أن المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تقضي بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

وطبقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فان عودة مجلس الشيوخ ستكون بقرار من رئيس الجمهورية.