شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مجلس الشيوخ فى الدبلوماسية البرلمانية خلال دور الانعقاد الرابع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

استعرض تقرير إنجازات مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، جهود المجلس فيما يخص الدبلوماسية البرلمانية؛ موضحا أنه إدراكاً من مجلس الشيوخ لأهمية ما تمثله الدبلوماسية البرلمانية فى تعزيز أطر التشاور والتعاون مع مختلف دول العالم فى ضوء السياسة الخارجية التى أرستها القيادة السياسية، والتى ترتكز على محوري التنوع والاتزان مع مختلف القوى الدولية تحقيقاً للمصالح المشتركة فى مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، قام رئيس المجلس بزيارات إلى كل من:

- مجلس الأعيان الأردنى فى الفترة من 19إلى 22 سبتمبر من العام الماضى فى إطار الدور المحورى للعلاقات المصرية الأردنية كنموذج للعلاقات الأخوية الإستراتيجية؛

- وجمهورية أوزباكستان فى الفترة من 29 مايو حتى 2 يونيو من العام الجاري، فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات والرغبة المشتركة فى تعزيزها؛

- وأيضًا جمهورية كازاخستان فى الفترة من 2 إلى 6 يونيو من العام الجاريفى إطار المصالح المشتركة بين البلدين وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية فى هذا الشأن.

كما استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، العديد من الوفود البرلمانية من مختلف دول العالم منها: "مجلس الشيوخ الغينى، والجمعية الوطنية الكورية، والبرلمان العربي، والجمعية الوطنية الإيفوارية، والمجلس الوطنى الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس الشورى البحريني، ومجلس النواب البحريني، واستقبل وفوداً دبلوماسية من جهات عديدة وهى: "المكتب السياسى للحزب الشيوعى الصينى، مجلس الوزراء الفيتنامي، الأمن العام الفيتنامي، سفارة جمهورية العراق بالقاهرة، سفارة مملكة البحرين بالقاهرة ، سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية".

كما قام رئيس المجلس بتوقيع ثلاث بروتوكلات تعاون مع كل من: "مجلس الشيوخ الغيني - مجلس الشيوخ بجمهورية أوزباكستان- مجلس الشيوخ بجمهورية كازاخستان".

وفي سياق متصل، شارك وكيلا المجلس مع باقي أعضاء المجلس في توطيد العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف سواء من خلال استقبالهم لعدد من الوفود البرلمانية والدبلوماسية أو مشاركتهم فى بعض المحافل الدولية – ومنها: "جلسات الاتحاد البرلمان الدولى، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، البرلمان الأفريقى، المنتدى التحضيرى لمجموعة البريكس، البرلمان العربى، برلمان البحر المتوسط، الاتحاد البرلمانى العربى، المؤتمر العالمى للنساء البرلمانيات".