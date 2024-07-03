شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى يهنئ عضوى بالأمانة الفنية وخريجى "الوطنية للتدريب" لتوليهما نواب محافظين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلىالأربعاء، 03 يوليو 2024 04:16 م
تقدمت الأمانة الفنية للحوار الوطني بخالص التهاني لعضوي الأمانة الفنية للحوار الوطني، وخريجيّ الأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتور مينا عماد ثابت حنا، لتوليه منصب نائب محافظ أسيوط، والدكتور محمد سامي التوني، لتوليه منصب نائب محافظ الفيوم، متمنين لهم خالص النجاح والتوفيق ومواصلة العطاء لخدمة الوطن.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد توجه بالتهنئة للمستشار محمود فوزي- رئيس الأمانة الفنية لتوليه منصب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايا مرسي- عضو مجلس الأمناء، لتوليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطنى على أنه الاختيار الذي صادف أهله، متمنين لهم كامل التوفيق ومواصلة النجاح والعطاء لخدمة الوطن.
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