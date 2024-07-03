بوتين: العلاقات بين روسيا وباكستان تتطور بطريقة عملية وودية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مباحثات مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف على هامش قمة "شنغهاي" في أستانا، أن "العلاقات بين روسيا الاتحادية وباكستان تتطور بطريقة عملية وودية".

وأشار إلى أن "هذه العلاقات، تتطور منذ عقود طويلة"، مشددا على "وجود مجالين واعدين بشكل خاص، وهما التعاون في مجال الطاقة والبزنس الزراعي الصناعي".

كما تطرق بوتين إلى "آفاق زيادة حجم التجارة بين البلدين، ووصفها بالجيدة للغاية". وذكر أنه "منذ اللقاء الذي تم بينهما على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، تطورت العلاقات بين الدولتين، وهناك نمو في التبادل التجاري بين الجانبين"، مؤكدا أن "روسيا مستعدة لزيادة تصدير موارد الطاقة إلى باكستان".

وأضاف: "لقد بدأت عملية توريد موارد الطاقة الروسية إلى باكستان، ونحن مستعدون لزيادتها". ولفت الى ان "وفقا لطلبكم، تحاول روسيا المساهمة في ضمان الأمن الغذائي في باكستان، ونحن نعمل على زيادة إمدادات الحبوب إلى السوق الباكستانية".

من جانبه، رأى رئيس الوزراء الباكستاني، أن "الوقت قد حان لتوسيع العلاقات التجارية مع روسيا بشروط المقايضة"، مضيفا "في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كان لدينا تبادل تجاري يجري بشروط المقايضة... ويبدو لي أن الوقت قد حان الآن للتغلب على المشاكل المالية والمصرفية وتوسيع علاقاتنا بشروط المقايضة".

ولفت إلى أن "تجارة المقايضة، يمكن أن تساعد باكستان في التغلب على مشاكلها".

ووصل بوتين إلى أستانا صباح اليوم، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.