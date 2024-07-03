أبو حمزة: عدد من أسرى العدو حاولوا الانتحار نتيجة الإحباط من إهمال حكومتهم لقضيتهم

أعلن النّاطق العسكري لـ"​سرايا القدس​"، ​أبو حمزة​، أنّ "عددًا من أسرى العدو أقدموا على محاولة الانتحار الفعلي وبإصرار، نتيجة الإحباط الشّديد الّذي ينتابهم بسبب إهمال حكومتهم لقضيّتهم، واختلاف المعاملة من قبل وحدات التّأمين في "سرايا القدس"، بحرمانهم من بعض الامتيازات الّتي كانت تقدَّم لهم قبيل جريمة النصيرات البشعة، الّتي قام بها جيش العدو النّازي المجرم عبر قتل مئات الفلسطينيّين الأبرياء، وتواصُل سياسة التّعذيب المستمر لأسرانا في السّجون؛ وغيرها من الإجراءات التعسفيّة الظّالمة".

وأشارة إلى أنّ "قرارنا في "سرايا القدس" بمعاملة أسرى العدو بالمعاملة ذاتها لأسرانا داخل السّجون، سيبقى ساريًا طالما استمرّت حكومة الإرهاب بإجراءاتها الظّالمة تجاه شعبنا وأسرانا، وقد أُعذر من أنذر".