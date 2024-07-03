اشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الى اننا "نوجه ضربات موجعة لحزب الله كل يوم"، معتبرا أن "الدبابة التي تخرج من رفح بإمكانها أن تصل إلى الليطاني".
واكد اننا "سنصل إلى مرحلة الجاهزية الكاملة وسنكون في موقف قوة لأي عملية أو تسوية".
وفي وقت سابق اليوم، افادت معلومات صحافية عن "سقوط اصابتين نتيجة الغارة التي استهدفت سيارة على طريق الحوش في صور".
كانت هذه تفاصيل خبر غالانت: نوجه ضربات موجعة لحزب الله كل يوم والدبابة التي تخرج من رفح بإمكانها أن تصل إلى الليطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.