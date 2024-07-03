غالانت: نوجه ضربات موجعة لحزب الله كل يوم والدبابة التي تخرج من رفح بإمكانها أن تصل إلى الليطاني

اشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الى اننا "نوجه ضربات موجعة لحزب الله كل يوم"، معتبرا أن "الدبابة التي تخرج من رفح بإمكانها أن تصل إلى الليطاني".

واكد اننا "سنصل إلى مرحلة الجاهزية الكاملة وسنكون في موقف قوة لأي عملية أو تسوية".

وفي وقت سابق اليوم، افادت معلومات صحافية عن "سقوط اصابتين نتيجة الغارة التي استهدفت سيارة على طريق الحوش في صور".