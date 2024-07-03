إصابة نائبة الرئيس الفنزويلي خلال الإعصار "بيريل"

ابوظبي - سيف اليزيد - أصيبت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز بشجرة سقطت خلال الإعصار "بيريل". وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في خطاب ألقاه أمام أنصاره يوم الثلاثاء: "لقد أصيبت بشدة ، لكنها واعية".

وكانت رودريجيز قد سافرت إلى ولاية سوكري الساحلية شمالي البلاد للإشراف على أعمال إزالة الأضرار الناجمة عن "بيريل". وقال مادورو إن عاصفة قوية تسببت في سقوط العديد من الأشجار، وأصيبت رودريجيز بواحدة من تلك الأشجار. وأضاف: "إنها قوية. لقد كتبت لي للتو وأرسلت تحياتها ". ولقي شخصان حتفهما في فنزويلا بعد أن اجتاح "بيريل" منطقة البحر الكاريبي بسرعة رياح تجاوزت 250 كيلومترا في الساعة. وفاض نهر مانزاناريس، مما ألحق أضرارا بأكثر من 600 منزل. وأرسلت الحكومة 3600 شرطي وعامل إغاثة إلى جانب ألفي طن من الإمدادات إلى المنطقة الواقعة في شمال البلاد.