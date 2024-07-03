بعد فيديو التهديد.. السفارة في تركيا تؤكد حرصها على متابعة سلامة السعوديين

أكدت السفارة السعودية في تركيا أن الجهات المختصة بتركيا قبضت على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يقوم بتهديد مواطنين سعوديين مستخدمًا أداة حادة.

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها في منصة "إكس": إشارة إلى المقطع المتداول، فقد تم القبض على الشخص الذي هدد المواطنين السعوديين، وأصدرت الجهات المختصة التركية بيانًا عن تفاصيل القبض عليه، وتقدم السفارة شكرها للسلطات المحلية.

وأكدت السفارة حرصها على جميع المواطنين ومتابعتها لشؤونهم وسلامتهم وتحثهم على التواصل مع شؤون السعوديين على الرقم: 00905495646655