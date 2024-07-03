وقالت السفارة في بيان عبر حسابها في منصة "إكس": إشارة إلى المقطع المتداول، فقد تم القبض على الشخص الذي هدد المواطنين السعوديين، وأصدرت الجهات المختصة التركية بيانًا عن تفاصيل القبض عليه، وتقدم السفارة شكرها للسلطات المحلية.
وأكدت السفارة حرصها على جميع المواطنين ومتابعتها لشؤونهم وسلامتهم وتحثهم على التواصل مع شؤون السعوديين على الرقم: 00905495646655
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فيديو التهديد.. السفارة في تركيا تؤكد حرصها على متابعة سلامة السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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