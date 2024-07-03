وزير الخارجية ورئيسة وزراء إستونيا يستعرضان التعاون المشترك

استقبلت رئيسة وزراء جمهورية إستونيا، كايا كالاس، في العاصمة الإستونية تالين، اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لرئيسة الوزراء ولحكومة وشعب إستونيا الصديق، وتمنياتهما لهم بالمزيد من التقدم والازدهار.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.