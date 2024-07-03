حزب الله يستهدف التجهيزات التجسسية في موقع المالكية الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

أعلن "حزب الله" اللبناني- المدعوم من إيران- في بيان أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم الأربعاء ‏التجهيزات التجسسية في موقع "المالكية" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بلدة "الجبين" بعدد من القذائف المدفعية، مما أدى إلى تضرر الشبكة الكهربائية في المنطقة التي تساقطت فيها القذائف، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان بعد ظهر اليوم الأربعاء أحد قادتها هو " القائد محمد نعمة ناصر" من بلدة "حداثا" في جنوب لبنان،، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا في الاشتباكات الحدود مع إسرائيل إلى 390.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم سيارة على طريق "الحوش" شرق مدينة "صور" في جنوب لبنان. ونقلت سيارات الإسعاف إصابتين من مكان استهداف السيارة. وانفجرت مسيرة إسرائيلية مفخخة فوق ساحة بلدة "الطيبة" في جنوب لبنان، من دون وقوع إصابات.

واستهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية منزلاً قرب الجدار في بلدة " كفركلا" في جنوب لبنان بقذيفة مباشرة، وتعرضت البلدة المذكورة لقصف مدفعي إسرائيلي فجر اليوم.

وأطلقت دبابة "ميركافا" إسرائيلية قذائف مباشرة باتجاه أطراف بلدة "مارون الراس" في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة، وألقت القوات الإسرائيلية ست قذائف ضوئية في أجواء أطراف البلدة المذكورة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة، وتهدد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان.