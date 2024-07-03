كواليس اللحظات الأخيرة لمحافظ أسيوط السابق بالديوان العام

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

كشف مصدر داخل ديوان عام محافظة أسيوط، كواليس اللحظات الأخيرة للواء عصام سعد محافظ أسيوط السابق.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ الخليج 365، أن المحافظ مارس مهام عمله بصورة طبيعية اليوم الأربعاء، وعلم باستبعاده من تشكيل المحافظين الجديد أمس الثلاثاء أثناء تواجده داخل مكتبه بديوان عام المحافظة.

وأضاف المصدر أن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط السابق، حرص على استقبال عددًا كبيرًا من الموظفين في الديوان العام والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ أثناء تقديمهم الشكر على فترة خلال توليه العمل كمحافظًا لأسيوط لمدة 5 سنوات. متمنين له دوام النجاح والتوفيق في مرحلته المقبلة.

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط السابق، رسالة مؤثرة لوداع وشكر شعب أسيوط وقياداته بعد ترك منصبه محافظًا لأسيوط بعد أكثر من 5 سنوات ليتم استبداله باللواء هشام أبو النصر في الحكومة الجديدة.

وقدم محافظ أسيوط السابق، الشكر والتقدير لأهالي محافظة أسيوط ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وكافة القيادات التنفيذية والسياسية والحزبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات المنطقة الجنوبية العسكرية والقيادات الشرطية ورجال الصحافة والإعلام والأجهزة التنفيذية والمعاونة ومديري ومديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء والعاملين بالديوان العام والمكاتب الرئيسية على الفترة التي تولى فيها العمل محافظًا لأسيوط منذ 27/11/2019.