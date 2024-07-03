وزير الأوقاف: تنسيق كامل مع مؤسسات الدولة وعلى رأسها الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أنه سيكون هناك تنسيق كامل بين الوزراة وجميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها الأزهر الشريف، ودار الإفتاء ونقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية والكنيسة للعمل على تحقيق متطلبات الوطن.

وأوضح في تصريحات له، الأربعاء، بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، أن أبرز أولويات الوزارة تتمثل في تجديد الخطاب الديني وهو صنعة ثقيلة ومركزة تحتاج إلى حشد كل الطاقات والمواهب الموجودة بين الأئمة والخطباء، ووضع خريطة لأولويات الخطاب الديني، ونحتاج أن يسمع الناس في المساجد إلى مفردات ومعاني وقيم تمس الحاجة إليها.

وأشار الأزهر، إلى أن التحديات التي يواجهها الوطن تحتاج إلى وعي كبير من كافة مؤسسات الدولة، مضيفا:"نحتاج إلى التنسيق مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لصياغة خطاب ديني رشيد يسري إلى وجدان الشباب المصري المتطلع إلى جرعة ونور والإجابة إلى أسئلته".