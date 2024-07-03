شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التحالف الوطنى أصبح أكبر منصة تدريبية تستهدف رفع قدرات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نجح في أن يكون أكبر منصة تدريبية لمتطوعي كيانات التحالف المختلفة بهدف رفع قدرات وإمكانيات الشباب المتطوع، وذلك فى محاولة للاستفادة بقدرات الشباب المصري وزيادة مساهمتهم في تحقيق مستهدفات هذا الكيان الذى يهدف في المقام الأول دعم الأسرة المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التحالف الوطني نجح في تقديم الخدمات لما يقرب من 30 مليون مواطن، ولك وفقا لقاعدة بيانات مدققة، لتحقيق التنمية و ضمان وصول الخير لمستحقيه، لافتًا إلى أن التحالف قدم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في أكثر من مجال، ومن أهم تلك المجالات هي الأمن الغذائي وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين.

وأكد أن التحالف الوطني يعد واحد من الخطوات المهمة والكبرى التي اتخذتها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، وتهدف من خلاله إلى القضاء على الفقر وغيره، مؤكدا أن هذا الكيان يملك قاعدة بيانات عملاقة تمكنه من الوصول إلى الأهالي والأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.