شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "قوى النواب": الحكومة الجديدة جاءت فى وقت صعب ووسط تحديات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة جاءت فى وقت صعب وتحديات كبيرة تواجههم، وهذه التحديات داخلية وخارجية، وقد يكون الخارجية أكثر.

وأضافت سولاف درويش خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، أن "هذه التحديات تقول إن الوزارة الجديدة ليست تشريفا ولكن هى عملية من عمليات العمل المستمر الدؤوب السريع لمواجهة هذه التحديات والوصول لرضا الشارع المصرى".

ولفتت سولاف درويش إلى أنه يجب أن تعمل الحكومة على مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم، مضيفة: "نحن ننتظر خلال العشرين يوما المقبلين أن يتم عرض رؤية الحكومة على مجلس النواب لتوضيح كل الأمور".