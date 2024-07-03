مصادر "الحدث": اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على الإفراج عن 50 أسيرا ومعتقلا حوثيا مقابل قحطان

افادت مصادر لقناة "الحدث"، عن "توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين للإفراج عن القيادي الإصلاحي محمد قحطان"، كاشفة عن "اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على الإفراج عن 50 أسيرا ومعتقلا حوثيا مقابل قحطان".

كما اوضحت مصادر القناة، أن "مفاوضات عُمان بين الحكومة اليمنية والحوثي تتقدم نحو صفقة تبادل مئات الأسرى".