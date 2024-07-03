افادت مصادر لقناة "الحدث"، عن "توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين للإفراج عن القيادي الإصلاحي محمد قحطان"، كاشفة عن "اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على الإفراج عن 50 أسيرا ومعتقلا حوثيا مقابل قحطان".
كما اوضحت مصادر القناة، أن "مفاوضات عُمان بين الحكومة اليمنية والحوثي تتقدم نحو صفقة تبادل مئات الأسرى".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الحدث": اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على الإفراج عن 50 أسيرا ومعتقلا حوثيا مقابل قحطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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