"كتائب القسام": مهاجمة مقر قيادة عمليات قوات الاحتلال شرق غزة وإيقاع عدد من أفراده بين قتيل وجريح

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتلينا تمكّنوا وبإسناد ناري، من الهجوم على مقر قيادة عمليّات قوّات الاحتلال المتوغّلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بالأسلحة المناسبة، ممّا أدّى إلى إيقاع عدد من أفراد الموقع بين قتيل وجريح، ورصد مقاتلونا هبوط الطّيران المروحي لإخلائهم".

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