وزير التموين: توجيهات رئاسية بالحفاظ على استقرار الأسعار والتأكد من جودة السلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام، أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية الجديدد، بديوان عام الوزارة اليوم.

وبحسب بيان وزارة التموين، الأربعاء، رحب الدكتور علي المصيلحي بالدكتور شريف فاروق، مشيرًا إلى أنه سيكون إضافة كبيرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لخبرته الطويلة في العمل الخدمي والاستثماري ايضا، وأن الوزارة من الوزارات الخدمية الكبيرة التي تقدم خدمات لقطاع كبير من المواطنين سواء في منظومة الخبز او منظومة السلع المدعمة على بطاقات التموين ومتابعة الأسواق .

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقوم بتلبية احتياجات المواطنين من السلع والخبز المدعم وتهدف الي الحفاظ على استقرار الاسعار من خلال توفير السلع وتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع والتأكد من جودة المقدم للمواطن على منظومة الدعم من خبز وسلع تموينية.

وأكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالمواطن والحفاظ على استقرار السلع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى جودة السلع المقدمة للمستفيدين على بطاقات الدعم.

وقدم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، على استقباله له وعلى الجهود الكبيرة التي قدمها للوطن والمواطن خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية.

وأكد وزير التموين، أن الفترة القادمة ستسير طبقا لتوجيهات الرئيس ودولة رئيس الوزراء، في الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع بالإضافة إلى استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة في السنوات الأخيرة من تطوير لمنظومة الدعم والمناطق اللوجستية ومراكز الخدمة واسواق الجملة والنصف جملة اضافة الى العمل على تطوير العنصر البشري والارتقاء بمهاراته لمواكبة المعطيات التكنولوجية التي يشهدها العالم بما يرتقي بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

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