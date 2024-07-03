"ربنا يولع فيك وتعمل حادثة".. رضا البحراوي يتهم نجل شعبان عبد الرحيم بالسب والقذف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

تقدم المطرب الشعبي رضا البحراوي، ببلاغ للنائب العام، يتهم فيه عدوية شعبان عبد الرحيم، بسبه وتهديده، خلال بث مباشر عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في البلاغ الذي حمل رقم 40766 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني.

وفق البلاغ فإن رضا البحراوي يتضرر من المشكو في حقه الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي -فيسبوك- من خلال الإيميل الخاص به الذي يحمل أسمه وعنوانه، فيديوهات تحمل تهديد له بالموت وسبه ووصفه بالحرامي.

وقال إن المشكو في حقه قال في الفيديو: "يارب يا رضا ربنا يولع فيك وتعمل حادثة".

وأكد المحامي محمد مصطفى، دفاع البحراوي، إن المشكو في حقه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لموكله بإفشائه تلك المقاطع والتهديدات الواردة بها، كما اعتدى على قيم ومبادئ المجتمع وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لما نص عليه القانون رقم١٧٥ لسنة ٢٠١٨ من قانون تنظيم الاتصالات.

وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقه وفقا لما ورد ضده من اتهامات.