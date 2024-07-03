"الأزهري" يصل مبنى "الأوقاف" بالعاصمة الإدارية ويلتقي قيادات الوزارة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وصل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قبل قليل، إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستقبل الأزهري لدى وصوله، الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، واللواء عمرو فاروق شكري الوكيل الدائم، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتورة سمر إبراهيم محمود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ورندا صلاح الدين محمود رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ولفيف من القيادات الدينية والدعوية والفضليات بديوان عام وزارة الأوقاف وبعض قيادات المديريات الإقليمية وأئمتها.

وتوجه قيادات وأئمة وزارة الأوقاف والعاملون بها بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته في الدكتور أسامة الأزهري، متمنين له وللحكومة الجديدة كل التوفيق والسداد، معاهدين الله (عز وجل) أن يكونوا أوفياء لدينهم ووطنهم.