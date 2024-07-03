"طلقة خرطوش خلصت عليه".. مصرع شاب خلال مشاجرة بين عائلتين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، مصرع شاب في العقد الثالث من العمر بطلق خرطوش إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا أفاد بنشوب مشاجرة وسقوط أحد الأشخاص قتيلًا.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبيَّن أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب قطعة أرض، ونتج عنها وفاة شاب يُدعى "م. س" - 24 عامًا بطلق خرطوش.

مباشرة تم نشر القوات الأمنية وفرض كردون أمني بالمنطقة لمنع تجدد الاشتباكات، وضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.