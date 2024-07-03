تطوير مهارات المعلمين.. وزير "التعليم" يكشف أهم الملفات خلال الفترة القادمة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعرب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بتنصيبه وزيرًا للتربية والتعليم، موضحًا أنه سيجري العمل على تنمية المهارات بشكل قوي، فضلًا عن تطوير المعلمين؛ لأنهم أساس العملية التعليمية، بالإضافة إلى التطوير التكنولوجي وتقليل الكثافة في الفصول.

وتابع "عبد اللطيف"، خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز": أن الوزارات السابقة بنيت على اتجاه اعتماد الوسائل التعليمية في المقام الأول على الفهم والاستيعاب والابتكار أكثر من الحفظ والتلقين، وسنكمل على ما سبق: ربنا يعينا ونقدر نكمل حاجة كويسة.

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