شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب يهنئ خريجيه المعينين فى تشكيل المحافظين ونوابهم والان مع تفاصيل الخبر

هنأ البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، خريجيه الذين تم تعيينهم اليوم كمُحافظين ونوابًا للمحافظين في إطار حركة المحافظين في الحكومة المصرية الجديدة.

وقال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة: "من منطلق استكمال مسار بناء الإنسان المصري الذي يقوده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانًا بأنّ الشباب هم ثروة مصر الحقيقية ومستقبلها الواعد، يسرّ مجتمع البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة أن يُهنئ خريجيه الذين تم تعيينهم اليوم كمُحافظين ونوابًا للمحافظين في إطار حركة المحافظين في الحكومة المصرية الجديدة".



وتمنى مجتمع البرنامج الرئاسي للزملاء خريجي البرنامج كل التوفيق والنجاح في مناصبهم الجديدة، مضيفا :"نثق بقدرتهم على تحقيق إنجازات عظيمة تُساهم في بناء مصر قوية ومزدهرة".



المحافظين الجدد