شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد المصرى: الحكومة الجديدة عليها مسئولية كبيرة فى تنفيذ رؤية الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد المصرى، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة والمحافظين عليهم مسئولية كبيرة في مواجهة التحديات الحالية، من خلال تنفيذ رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي، باختيار الوزراء الجدد.

وأشار المصرى في تصريحات له اليوم، إلى أن الرئيس السيسي وجه باختيار ذوي الكفاءات والخبرات لتحقيق عدد من الأهداف منها الحفاظ على محددات الأمن القومي، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازة في هذا الصدد وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وقال أحمد المصري: الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ تلك التوجيهات، وعليها مسئولية تخفيف حدة التحديات الاقتصادية، من خلال خطة وسياسات واضحة تشجع على الاستثمار بشكل حقيقي، بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.



وشدد عضو مجلس النواب، على الحكومة الجديدة، ضرورة العمل تخفيف أعباء المواطن الاقتصادية من خلال السيطرة علي أسعار السلع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوفير فرص العمل.