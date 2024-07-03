شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أمل سلامة: الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبيرة.. والملف الاقتصادى أولوية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة والمحافظين يقع عليهم مسئولية كبيرة في ظل التحديات التي تعيشها مصر في هذه المرحلة، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية.

وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت واضحة منذ تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة، وفي مقدمتها الحفاظ على أمن مصر القومي، ومواصلة عمليات وخطط التنمية، مع الأخذ في الاعتبار تحسين حياة المواطنين برفع كفاءة مستوى جميع الخدمات المقدمة.

وأعلنت أمل سلامة، توافقها مع مطالب الحوار الوطني من الحكومة الجديدة، خصوصا فيما يتعلق بالملف التشريعي، وإنهاء مجموعة كبيرة من القوانين التي تهم قطاع عريض من المواطنين.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التشكيل الحكومي الأخير يضم كفاءات في جميع التخصصات، وكذلك كوادر علمية وعملية قادرة على إحداث نقلة نوعية في جميع الملفات التي تهم الشارع المصري.

وقالت النائبة أمل سلامة: يجب أن يكون الملف الاقتصادي والنهوض به في مقدمة أولويات الحكومة، والعمل الجاد من أجل حل مشكلات المستثمرين، للنهوض بقطاعات الصناعة والزراعة وغيرها.