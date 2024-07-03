شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: التغيير شمل جميع الوزارات المطلوب رحيلها من الشارع والقوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصري، التشكيل الوزاري الجديد بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن التغيير شمل جميع الوزارات التي تحدث عنها الحزب بشكل مسبق والشارع بأكمله، متمنيا للكوادر الجديدة التوفيق والسداد.

وقال أحمد مهنى نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن الحزب يأمل في الكثير من الجهود والإبداع من خلال الحكومة الجديدة، خاصة وأن هذه الحكومة جاءت بعد ما تحدث الجميع عن مشاكله بداية من القوى السياسية إلى الشارع المصري ولذلك يجب على الوزراء الجدد أن يستمعوا جيدا لمطالب الشارع وما جاء من مشكلات في الحديث عن الحكومة الجديدة.

وتابع مهنى، أن تشكيل الحكومة الجديدة بصورتها الحالية، والتي تركز على جوانب التنمية والاستقرار الوطنيين، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية تأتي من خلال التنوع والتكامل فى اختيار الوزراء الجدد، التي ضمت نواب لرئيس الوزراء، تنير لنا بارقة أمل في أداء مميز ومختلف.

واضاف النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن الشعب كله يأمل الكثير من وراء هذه التغييرات من أجل حل المشكلات التي تؤرقهم مثل، انقطاع للكهرباء وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة وجلب الاستثمارات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى كوادر حقيقية وإبداعات فى الأفكار والحلول والخروج من الروتين المتحكم فى عقول الموظفين بالجهاز الإدارى.

وجدد الحزب مطالبه من الحكومة الجديدة، بأن تهتم بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، خاصة الملف الاقتصادي وما يحتاجه من أفكار متطورة تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وأيضا فإن ملف الزراعة يساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يساهم في التصدير أو عدم الاستيراد كلاهما يوفر دخلا للدولة ويوفر العملة الصعبة للأمور الاكثر احتياجا.