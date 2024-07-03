شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق إنسان النواب: دمج الوزارات بالتشكيل الجديد يدعم تناغم العمل الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

علق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب علي التشكيل الوزاري الجديد قائلا: "نحن أمام أحد أكبر التعديلات الوزارية التى طرأت فى تاريخ مصر الحديث فى ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية سواء من ناحية الأمن القومي المصري أو الأزمات الاقتصادية التى عبرتها مصر خلال التفرة الماضية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" الذي يعرض على قناة "دي ام سي": "دمج الوزارات كان إعادة تصحيح لأوضاع كانت تستلزم دمجها من أجل حالة من التناغم وخلق قنوات تواصل بين الوزارات المختلفة"، مشيرا إلى أن أبرز الوزارات التى تم ضمها وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمصريين بالخارج وهناك أعمال مشتركة بين الوزارتين فى ظل وجود أعداد كبيرة من المصريين بالخارج.

وتابع النائب طارق رضوان: "هناك علاقة مباشرة بين الوزارتين خاصة فى ارتباط المصريين بالخدمات التي تقدمها السفارات المصرية وأعمال وزارة الخارجية وبالتالي الدمج يدعم العمل للمصريين فى الخارج".