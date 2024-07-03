شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يهنئ الحكومة الجديدة بعد حلف اليمين: مرحلة جديدة من مراحل البناء والان مع تفاصيل الخبر

هنأ حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي ضمت الكفاءات وأصحاب الخبرات في كافة التخصصات والمجالات، ببدء مرحلة جديدة من مراحل البناء.

ويعتبر الحزب أن التشكيل الوزارى جاء فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الأداء الحكومى لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة، وهو الأمر الذي يلقى على عاتق الحكومة الجديدة ضرورة تحديد أولوياتها بصورة عاجلة وبدء العمل في كافة الملفات، وعلى رأسها تعزيز الأداء الاقتصادي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد الحزب مواصلة نهجه الداعم المؤسسات الدولة المصرية والمساند لأجهزتها التنفيذية في تحقيق رؤية القيادة السياسية المتصلة بالتنمية والتطوير لبناء الجمهورية الجديدة.