شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التحالف الوطنى نجح فى إدارة أموال التبرعات لدعم الفئات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نجح في إدارة أموال التبرعات وتوسيع دائرة الاستفادة لكل المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، كما انه ساهم في تعميق مفهوم التطوع بين الشباب، واستغلال طاقاتهم في خدمة المجتمع وتوصيل الخير لكل مصري في كل شبر بمصر.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان، خلال تصريحات خاصة، إلى أن التحالف الوطني عزز جهود الدولة في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها الشباب والمرأة وذوى الهمم وكبار السن، مؤكدا ان التحالف الذى يتكون من 34 كيانا تنمويا وخدميا نجحا فى التواجد في نحو 27 محافظة، بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية.



وأكد أن التحالف الوطني نجح في رسم سياسات تنموية تستهدف رفع كفاءة الحياة وتحسين المعيشة للملايين بمختلف محافظات مصر، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي فتح الباب لعمل المجتمع المدني بكل حرية، ليساهم كشريك للدولة في تحقيق التنمية المنشودة.