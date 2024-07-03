شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى يهنئ الحكومة والمحافظين الجدد: نأمل أن يحققوا طموحات المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حزب الشعب الجمهوري التهنئة للحكومة الجديدة والسادة المحافظين ونوابهم بعد أدائهم اليمين الدستورية.

وأكد حزب الشعب الجمهوري على أن الحكومة ينتظرها عمل كبير لتحقيق الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية في خطاب التكليف؛ لتحقيق طموحات الشعب المصري ومواجهة تحديات ضخمة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وبيئة إقليمية ودولية مضطربة وهو ما يتطلب من الحكومة الجديدة عملًا كبيرًا ورؤى غير نمطية واتباع سياسات، وخطط واضحة ومحددة الأوليات خلال إطار زمني معلن، كما أن الحكومة تحتاج الي جهودً كبيرة تجاه إصلاح الجهاز الإداري وإتمام التحول الرقمي، والعمل بجدية لتحسين بيئة الاستثمار، وخاصة في اليات تنفيذ التشريعات ووضعها موضع التنفيذ وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمستثمر، وخاصة الصناعات الصغيرة، والتوسع في البنوك المتخصصة الداعمة لقطاعي الصناعة والزراعة.

واختتم الحزب بيانه قائلا : يتطلع الحزب بأن يكون تواصل الحكومة الجديدة مع الشعب بأكثر فعالية وأن تصغي إلى شواغل ومتاعب المواطنين، فالمواجهة العاجلة هي نصف النجاح خاصةً في الأزمات، والظروف الطارئة.