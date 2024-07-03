شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الإنسان": حياة كريمة لعبت دورا فى تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قال عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، إنه منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان على غزة، وتلعب مؤسسة حياة كريمة دوراً هامًا في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني من خلال تنظيم قوافل الإغاثة التى لم تنقطع منذ أكتوبر الماضي وحتي الآن من أمام معبر رفح، لتقديم كافة المساندة الإنسانية والإغاثية والطبية للأشقاء بغزة.

وأضاف عبد الجواد أحمد في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن حياة كريمة سطرت ملحمة تاريخية لدعم الأشقاء الفلسطينين، منذ عملية طوفان الأقصى بإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات، متابعا: "هذا إلى جانب تقديم الدعم النفسي للمصابين بمنفذ معبر رفح البري، ومساعدة المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم أثناء تلقي العلاج، وأيضًا القيام بأعمال التفريغ والتحميل للمساعدات وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني".



وأشار عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان إلى أن الدولة المصرية تكثف من جهودها في اتجاهات متعددة الأبعاد لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم يدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.



