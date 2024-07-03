شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التحالف الوطنى رسخ مبدأ الشفافية والثقة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجح في أن يكون ذراع تنموى مهم داخل الدولة وذلك من خلال التنسيق والشراكة بين كافة المؤسسات لتنفيذ الجهود التنموية والخيرية، والقضاء على ازدواجية المساعدات الإنسانية بعد توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني المنضمة إليه.

وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، في غرس ثقافة العمل التطوعى، وتدشين قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، بما حقق الشفافية والثقة بين المتبرعين وهذا الكيان الهام الذى أحدث تغييرا واضح فى العمل الخيرى بمصر، نتيجة الجهود التي بذلت على مدار العامين الماضيين.



ولفت إلى أن التحالف الوطنى نجح فى أن يكون أحد أهم أدوات القوى الناعمة، بعدما ظهر دوره واضح فى دعم الشعب الفلسطيني والاقاء داخل غزة، مؤكدا أن التحالف أضفى مزيد من الحيوية على العمل الأهلي المصير، ونجح في التواجد بمختلف محافظات مصر، كما انه ساعد في تشارك كبرى مؤسسات العمل الأهلى فى مشروعات تقدم خدمات بشكل تنافسي وليس تكرارى لصالح الأسرة المصرية.