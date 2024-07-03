المبعوث الأممي لليمن أعلن توصل الحكومة اليمنية وأنصار الله لتفاهم حول إطلاق سراح محتجزين

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن "جولة المفاوضات الجارية في عُمان بشأن ملف المحتجزين تجري في أجواء إيجابية وبناءة"، وذلك بين حركة "أنصار الله" والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وأعلن أن الجهات المعنية توصلت لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم محمد قحطان".

وقال المبعوث الأممي: "نشدد على استكمال التفاوض بمسؤولية للإفراج عن جميع المحتجزين بموجب مبدأ الكل مقابل الكل"، مضيفا "المفاوضات جزء من الجهود الأممية لدعم الجهات على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لقناة "الحدث"، عن "توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين للإفراج عن القيادي الإصلاحي محمد قحطان"، كاشفة عن "اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على الإفراج عن 50 أسيرا ومعتقلا حوثيا مقابل قحطان".