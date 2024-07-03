الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في عملية طعن في كرمئيل قرب عكا

أقرالجيش الإسرائيلي، بمقتل جندي في عملية طعن في كرمئيل قرب عكا جنوبي الجليل.
وفي وقت سابق من اليوم، سقطت إصابات بين الجنود الإسرائيليين في حادث طعن في مجمع تجاري في كرمئيل قرب عكا جنوبي الجليل الأعلى في الشمال.
من جهته، ذكر جهاز "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلي، أنّه تم نقل إصابتان من منطقة كرمئيل إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا، وصفت حالتهما بالخطيرة.
كذلك، قُتل منفذ العملية، وفقاً لما قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، الذي أكّد أن عمليات بحث لا تزال مستمرة، بحثاً عن وجود مشتبهين آخرين.
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