أعلن "حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاربعاء 03-07-2024، موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة".
كما أكد "حزب الله" أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:37 من عصر يوم الاربعاء 03-07-2024، مقر الكتيبة التابعة لسلاح البر في ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا"، مع الإشارة إلى أنها المرة الثانية اليوم التي يستهدف فيه الحزب الثكنة في الجولان.
هذا، وأفاد الحزب بأنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:43 من عصر يوم الاربعاء 03-07-2024، ثكنة زرعيت بصواريخ بركان".
هذا، وكشف الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من عصر يوم الاربعاء 03-07-2024، التجهيزات الفنية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقعَي الراهب وبركة ريشا وثكنة زرعيت ومقر الكتيبة التابعة لسلاح البر في ثكنة كيلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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