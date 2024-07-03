شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تهنئ 5 من أعضائها بعد تجديد ثقة القيادة السياسية فيهم كنواب للمحافظين والان مع تفاصيل الخبر

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعضائها الخمسة الذين تم تجديد ثقة القيادة السياسية فيهم كنواب للمحافظين، وهم: إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، محمد موسى نائب محافظ المنوفية، حازم عمر نائب محافظ قنا، أعضاء مجلس الأمناء بالتنسيقية.

وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للزملاء الأعزاء التوفيق والنجاح والسداد في أداء مهمتهم خلال الفترة القادمة ومواصلة جهودهم لخدمة الوطن وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.