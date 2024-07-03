وزير الخارجية يصل إسبانيا للمشاركة في اجتماع المجلس الأوروبي

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بدعوة من المجلس.
وسيناقش وزير الخارجية مع أعضاء المجلس مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.
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