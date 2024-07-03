مسيرات روسيا تهاجم مدينة دنيبرو

ذكرت السلطات أن هجوما صاروخيا وطائرة دون طيار روسية على مدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 47 آخرين، بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 عاما.

وأظهرت صور نشرها مسؤولون محليون أن الانفجارات تسببت في تحطيم بعض نوافذ أحد مراكز التسوق، وتناثر الشظايا على الشارع. وقال رئيس البلدية بوريس فيلاتوف إن الهجوم الذي وقع أثناء النهار أدى أيضا إلى تحطيم نوافذ مدرستين وثلاث رياض أطفال. وضرب الحطام وحدة العناية المركزة في مستشفى للأطفال، واندلع حريق في مستشفى آخر.

العام الثالث

وأظهر مقطع فيديو نشره الرئيس فولوديمير زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي صاروخًا له مسار ناري ينطلق فوق المباني في رابع أكبر مدينة في أوكرانيا، وحطامًا يتطاير في الهواء بسبب اصطدامه.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب، التي دخلت عامها الثالث منذ غزت روسيا أوكرانيا، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني وإصابة نحو 20 ألف آخرين.

وفي منطقة خاركوف في شمال شرق البلاد، أصاب قصف روسي مبنى مجلس قرية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، بحسب رئيس المنطقة أوليه سونيهوبوف.

وفي مكان آخر بالمنطقة، سقطت قنبلة روسية على مبنى سكني في قرية روسكا لوزوفا، مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل. وقال سينييوبوف إن آخرين ربما حوصروا تحت الأنقاض.

النقد الدولي

كما أعلن رئيس الوزراء دينيس شميهال أن أوكرانيا حصلت على 2.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في إطار تسهيل ائتماني مستمر.

وينص برنامج الائتمان على صرف 16 مليار دولار، ولكن يتعين على أوكرانيا اجتياز مراجعات صندوق النقد الدولي للتقدم الذي أحرزته في المعايير الاقتصادية والمالية الرئيسية قبل الإفراج عن كل جزء.

وقال شميهال إن الأموال الأخيرة ستُستخدم في دفعات الرعاية الاجتماعية ورواتب الأطباء والمعلمين، من بين أمور أخرى.