مناظرة بايدن تركت الديمقراطيين بين شكوك الدعم

يشعر الديمقراطيون بالقلق بعد تردد صدى أداء الرئيس جو بايدن الكارثي في ​​المناظرة عبر الحزب الديمقراطي، ما أجبر المشرعين على التعامل مع أزمة يمكن أن تقلب الانتخابات الرئاسية رأسًا على عقب وتغير مسار التاريخ الأمريكي.

ولكن بينما يزعم الديمقراطيون أن مخاطر الانتخابات جسيمة - لا تقل تحديًا عن أسس الديمقراطية الأمريكية نفسها - فإنهم يتصارعون حول كيفية التعامل مع أهلية بايدن للمنصب. وأشار الرئيس الديمقراطي إلى أنه لا ينوي الانسحاب من السباق ضد دونالد ترمب.

وهكذا بدأ الديمقراطيين بالتعامل مع عواقب المناظرة:

قرار الانسحاب

أصبح النائب الديمقراطي لويد دوجيت من تكساس، أول ديمقراطي في الكونجرس يدعو بايدن إلى الانسحاب من السباق. وفي بيان، أشاد ببايدن لكنه قال إنه «لديه الفرصة لتشجيع جيل جديد من القادة الذين يمكن اختيار مرشح من بينهم لتوحيد بلادنا من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة».

وأضاف «إنني أدرك أن التزام الرئيس بايدن الأول، على عكس ترمب، كان دائمًا تجاه بلدنا، وليس تجاه نفسه، لذا فأنا متفائل بأنه سيتخذ القرار المؤلم والصعب بالانسحاب. وأدعوه بكل احترام إلى القيام بذلك».

بيان الحالة

وذكر السيناتور شيلدون وايتهاوس، من ولاية آيوا، لقناة تلفزيونية محلية تابعة لشبكة سي بي إس هذا الأسبوع إنه «فزع» من أداء بايدن وأكاذيب ترمب أثناء المناظرة.

و «يريد الناس التأكد من أن هذه الحملة جاهزة للانطلاق والفوز. وأن الرئيس وفريقه صريحون معنا بشأن حالته - وأن هذه كانت حالة شاذة حقيقية».

وقال النائب جيمي راسكين، وهو ديمقراطي بارز من ماريلاند: «هناك محادثات صادقة وجادة ودقيقة للغاية تجري على كل مستوى من مستويات حزبنا».

وقال راسكين إن الديمقراطيين يحتاجون إلى بايدن في «قلب» حملتهم لإثبات أن الحزب الجمهوري ينزلق نحو الاستبداد في عهد ترمب، لكنه أثار أيضًا احتمال عدم استمرار بايدن كمرشح رئاسي.

نقاط الضعف

ويشعر البعض بالقلق من أن نقاط ضعف بايدن قد تؤدي إلى إضعاف حماس الناخبين المحتملين، مما يخلق تأثيرًا متموجًا يضر بالديمقراطيين وهم يحاولون التمسك بالأغلبية الضيقة في مجلس الشيوخ واستعادة السيطرة على مجلس النواب. إن الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية واثقون بالفعل من قدرتهم على التفوق على بايدن في السباقات المتأرجحة، ولكن إذا رفض عدد كبير من الناخبين بايدن، فقد يؤثر ذلك عليهم أيضًا.

وقال النائب مايك كوغلي، ديمقراطي من إلينوي، لشبكة CNN إنه يريد من بايدن أن يدرك «مدى تأثير هذا ليس فقط على سباقه ولكن على جميع السباقات الأخرى القادمة في نوفمبر».

دفاع لآخر

ومع حث عائلة بايدن له على البقاء في السباق، تحول الاهتمام إلى كبار المشرعين الديمقراطيين الذين قد يقنعون الرئيس بسحب ترشيحه. وحتى الآن، وقف كبار القادة الديمقراطيين خلف بايدن في الغالب في التصريحات العامة.

ونشر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي من نيويورك، على موقع X، المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر، بعد المناقشة الأسبوع الماضي أنه أظهر للناخبين أن هناك خيارًا بين «أربع سنوات أخرى من التقدم، أو أربع سنوات أخرى من الهجمات على حقوقنا الأساسية وديمقراطيتنا».