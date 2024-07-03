جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب وإصابة زميله بجروح خطيرة في عملية الطعن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الرقيب الكسندر ياكيمينسكي 19 عاما، من نهاريا في عملية الطعن، اليوم الأربعاء، في المجمع التجاري في مدينة كرمئيل.

وأضاف جيش الاحتلال أن القتيل، سائق شاحنة ثقيلة في الكتيبة 71 في اللواء 188، وأصيب زميله في الكتيبة الذي كان يسير الى جانبه بجروح خطيرة نتيجة طعنه من قبل المهاجم جواد ربيع (20 عاما) وهو مواطن عربي من بلدة نحف القريبة من كرمئيل.

حركة حماس تصدر بيانا بشأن عملية الطعن في مستوطنة كرمئيل

قالت حركة حماس، إن عملية الطعن في الجليل رد طبيعي على جرائم الاحتلال، والمقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن شعبنا الفلسطيني وحماية حقوقه .

وأعلنت حماس في بيانه عبر حسابها: أن عملية الطعن الفدائية التي نفذها أحد أبطال شعبنا من الداخل المحتل ضد جنود الاحتلال الصهيوني في مستوطنة "كرمئيل" في الجليل شمال فلسطين المحتلة صباح اليوم؛ هي رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال والعدوان الدموي على شعبنا في غزة والضفة.

وأكدت حماس: أن عمليات المقاومة الباسلة، التي أثخنت في الاحتلال في طولكرم وجنين والداخل المحتل، وأذلت جيشه في غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى البطولية؛ هي السبيل للرد على هذا الاحتلال المجرم، والدفاع عن حق شعبنا الفلسطيني المشروع في تحرير أرضه واستعادة مقدساته وتقرير مصيره.

ودعت حماس أبناء شعباها، إلى تصعيد المقاومة والاشتباك مع جنود العدو المجرم ومستوطنيه الإرهابيين في كل مكان، ومواصلة التصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا والنيل من حقوقنا.