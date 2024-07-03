خلص عليه في خناقة على "ولاعة" .. قرار من النيابة ضد المتهم بقتل طالب الجلاتمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

أحالت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة، تاجر خردة إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بقتل طالب طعنًا بسكين في قرية الجلاتمة بمنشأة القناطر بسبب خلاف سابق بينهما على "ولاعة".

ووجهت النيابة العامة في تحقيقاتها للمتهم، تهم ضرب المجني عليه والذي أفضي إلى موته وحيازة سلاح أبيض "سكين".

بداية الجريمة، بتلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى باستقبالهم "محمد" 20 عامًا ـ طالب ـ مُصاب بطعنة نافذة في البطن، ولقي مصرعه قبل إسعافه، إثر ادعاء مشاجرة.

تحريات البحث الجنائي، أفادت نشوب مشاجرة بين المجني عليه"محمد" شهرته "صدام" وتاجر خردة "ليثي" وأسرته بسبب خلافات سابقة بينهما على "ولاعة".

وبينت التحريات، أن المتهم "ليثي" طعن "محمد" بسكين استقرت في قلبه حينما ذهب الأخير لمعاتبه الأول بعدما سمع من الأهالي أنه اتهمه بسرقة "ولاعة" من محله.

أمكن ضبط المُتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وأقر بإرتكابه للواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهم والتى أحالته إلى محكمة الجنايات.