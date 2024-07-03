نيويورك تايمز: حماس تسلم ردها الرسمي على صفقة تبادل الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين، أن الوسطاء أرسلوا أمس إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعديلات جديدة على المقترح الأمريكي لصفقة تبادل.

وتابعت الصحيفة أنّ حماس سلمت ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنجاز صفقة تبادل.

وذكرت قناة كان الإسرائيلية، عن مصادر أن حماس أضافت شرطا جديدا إلى المفاوضات، وهو انسحاب الجيش من محور فيلادلفيا.

ومن جانبه أعلن الموساد إن إسرائيل تدرس رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة، والذي من شأنه أن يشمل اتفاق إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو نيابة عن الموساد: "إسرائيل تدرس الرد وسترد على الوسطاء".