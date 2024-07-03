توبيخ مسؤول كبير بالشاباك بسبب الإفراج عن مدير مجمع الشفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية، أنه جرى توبيخ مسؤول كبير في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بعد الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية قبل أيام.

وأفرج الاحتلال الإسرائيلي عن مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، بعد أكثر من 7 أشهر من احتجازه، برفقة عدد من الكوادر الطبية التي اعتقلها الاحتلال من مستشفيات قطاع غزة.

وأبو سلمية هو طبيب أطفال فلسطيني بارز، تولى منصب المدير الطبي لمستشفى النصر عام 2007، ثم تولى إدارة مستشفى الرنتيسي عام 2015، وبعدها أصبح مديرا لمستشفى الشفاء عام 2019 حتى اعتقاله في 23 نوفمبر 2023.